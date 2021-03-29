Новости 29 марта: Дубилета объявили в розыск, Ever Given сняли с мели

О Суэцком канале: 400-метровый контейнеровоз Ever Given, который заблокировал Суэцкий канал, сняли с мели.

После того, как утром 29 марта судно Ever Given, которое 6 дней блокировало движение Суэцким каналом, сняли с мели, первые корабли восстановили движение

О зарплатах: В феврале 2021 года средняя заработная плата в Украине выросла на 1,7% против уровня января и в на 15,7% по сравнению с февралем 2020 года и составила 12 549 гривень

О недрах: Держгеонадр согласно введенного президентом Зеленским в действие решение СНБО о санкциях аннулировала спецразрешения на недропользование (нефтегазовые площади) 19 компаниям.

Об интерчейндже: Банки будут вынуждены отключить украинцам Apple Pay и грейс-период по кредитным картам, если Рада примет нерыночное регулирования платежного рынка.

О госдолге: За период с начала марта 2020 года по конец февраля 2021 года государственный и гарантированный государством долг вырос на 25%, или на 505 млрд грн до 2 552,9 млрд грн

О деле Приватбанка: Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшего председателя правления ПриватБанка Александра Дубилета, которого подозревают в причастности к растрате 8 млрд грн банка перед его национализацией в конце 2016 года.

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Руководитель Wizz Air Джозеф Варади: о ценах на билеты, планах на Украину и будущие банкротства

Гендиректор авиакомпании рассказал, как компания справляется с последствиями коронакризиса, будет ли расти стоимость билетов и о будущих банкротствах перевозчиков.