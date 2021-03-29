Движение по Суэцкому каналу восстанавливается

После того, как утром 29 марта судно Ever Given, которое 6 дней блокировало движение Суэцким каналом, сняли с мели, первые корабли восстановили движение.

Об этом сообщает Bloomberg.

Первые суда восстановили движение около 19:40 по Киеву. Агентство сообщает о первых трех суднах, что сдвинулись с места согласно данным отслеживания суден.

По состоянию на 29 марта в пробке на одном из крупнейших торговых путей мира застряли 437 кораблей. Эксперты компании Hapag-Lloyd AG expects ожидают, что очередь постепенно исчезнет в течение 4 дней.

Для поднятия Ever Given с мели необходимо было переместить около 30 тысяч кубических метров песка.

Напонимаем:

24 марта судно длиной 400 метров село на мель и заблокировало движение одним из самых загруженных транспортных путей в мире - Суэцким каналом, его отклонило от курса сильным ветром.

Судно, севшее на мель посреди Суэцкого канала, блокирует трафик товаров стоимостью 9,6 млрд долларов ежедневно.

Контейнеровоз Ever Given принадлежит компании Evergreen Marine.

Более трехсот судов стояло в ожидании прохода через Суэцкий канал, заблокированный контейнеровозом.

29 марта 400-метровый контейнеровоз Ever Given, который заблокировал Суэцкий канал, сняли с мели.

Экономическая правда





