Керівник Wizz Air Джозеф Вараді: про ціни на квитки, плани щодо України та майбутні банкрутства

Минулий рік став справжнім випробуванням для світової авіації: майже повна зупинка польотів, закриття кордонів, банкрутства компаній – далеко не повний перелік викликів, з якими зіткнулися перевізники.

Утім, поки одні потерпають від обмежень та просять допомоги в урядів, інші примудряються не тільки залишатися на плаву, а й зростати. Угорський лоукостер Wizz Air – чудовий приклад того, що криза – це не тільки втрати, а й можливості.

Під час пандемії компанія розширює географію польотів, відкриває нові бази та збільшує кількість літаків.

Як Wizz Air пережила кризовий 2020 рік, чого очікує від 2021 року, чи буде зростати вартість авіаквитків та хто з перевізників збанкрутує найближчим часом?

Про це ЕП поговорила із CEO лоукостера Джозефом Вараді.



— Як COVID-19 вплинув на роботу вашої компанії?

— COVID-19 мав величезний вплив на всю планету, а не тільки на окремі компанії. Весь світ потрапив у ситуацію, у якій до цього жодного разу не був. Авіаційна галузь зазнала серйозного вдару. Не тому, що люди не хочуть подорожувати. Гадаю, вони дуже хотіли б, але проблема полягає в обмеженнях від урядів.

Подорожі опинилися в повній залежності від урядових обмежень, перекриття кордонів та інших обмежувальних ініціатив. Влада закривала ресторани, бари, торгові центри, що дуже впливає на населення та бізнес.

CEO Wizz Air Йожеф Вараді. " Ми працюємо приблизно на 25% від своїх можливостей". джерело: newsbeezer.com

— На скільки відсотків від своїх можливостей працює авіакомпанія?

— Ми працюємо приблизно на 25% від своїх можливостей, але ситуація не така критична, як у 2020 році. Коли ковід ударив минулого березня, галузь зупинилася. У квітні 2020 року ми працювали тільки на 6%, у серпні цей показник відновився до 80%, у листопаді ми працювали на 21% порівняно з рівнем 2019 року.

Щодо хороших новин. Враховуючи нашу ліквідність, у найближчій перспективі, коли ринок повністю відкриється, ми зможемо продовжити інвестувати в своє майбутнє навіть під час пандемії. Ми відкрили 300 маршрутів, 16 баз, здійснили поставку 20 нових літаків та продовжуємо оновлювати своє обладнання.

— Скільки часу вам знадобиться для повного відновлення роботи?

— Щоб набрати темп з 0 до 100, нам треба три місяці. Це за умови, що уряди скасують усі обмеження, і люди зможуть вільно подорожувати. Я не очікую, що ми відновимося на 100% у найближчі місяці, але до літа ми зможемо працювати приблизно на 80% від своїх можливостей. Це і є нашою метою.

Уже зараз ми бачимо, що вакцинація дає свої плоди. Крім того, певні заходи дозволяють людям знову подорожувати. Ми очікуємо, що ближче до кінця 2021 року або на початку наступного ми зможемо працювати на 100%.

Проте це не стосується всієї галузі. Враховуючи нашу lowcost-модель та високу ліквідність, ми перебуваємо в унікальній позиції і зможемо вийти з цієї кризи набагато легше, ніж решта авіакомпаній. Якщо нам на відновлення знадобиться рік, то в решти компаній на це може піти три-чотири роки, а можливо, й усі п'ять.

— Ваші фінансові результати справді набагато кращі, ніж у більшості конкурентів. У чому секрет?

— Секрет у тому, що ми зустріли COVID-19 з набагато більшими грішми та ліквідністю, ніж інші компанії. Минулого березня у нас було близько 1,6 мільярда євро вільних коштів і навіть зараз ми маємо приблизно таку ж суму. Ми залучали гроші з ринку, але протягом цього періоду ліквідність була на дуже високому рівні.

Ми провели набагато кращу роботу, ніж наші конкуренти, які також мали великий запас коштів. Зараз очевидно, що наша лоукост-модель дозволяє нам утримувати витрати на найнижчому рівні по ринку і це дає нам значну конкурентну перевагу.

Іншим цікавим аспектом є те, що ви насправді не бачите багатьох авіакомпаній, які зазнали невдач, ви не бачите, що багато авіакомпаній у цей період перестали працювати. Певною мірою ця пандемія є захистом для авіакомпаній, оскільки тепер вони можуть отримувати підтримку від своїх урядів та кредиторів.

Думаю, найближчим часом ми можемо стати свідками низки банкрутств на авіаринку, а ті компанії, які зможуть ефективно скоротити свої витрати, не тільки переживуть цю кризу, а й зможуть вийти з неї з вигодами для себе.

— Чи могли б ви назвати ключові цифри компанії за 2020 рік?

— У 2020 році ми перевезли близько 9 мільйонів пасажирів порівняно з понад 40 мільйонами роком раніше, тому це значне падіння для нас. Очевидно, що через це ми зазнали значних фінансових втрат, у тому сенсі, що за цей період ми "спалили" багато коштів, однак інші компанії втратили ще більше.

Водночас ми не створюємо проблем з поверненням коштів клієнтам. Якщо рейс скасовується, ми змінюємо графік. У той же час клієнт має змогу в автоматичному режимі повернути кошти за квиток. Якщо ви потрапили в таку ситуацію і хочете повернути кошти, ви можете це зробити протягом семи днів.

— Яким був фінансовий результат?

— Ми ще не звітуємо про результати фінансового року, плануємо зробити це наприкінці березня. Зрозуміло, що 2020 рік був не найкращим, але важливо, що ми добре працювали з витратами, ефективно управляли бізнесом та своїми коштами.

Ми настільки стійкі, що навіть якщо завтра доведеться повністю припинити польоти, то ми будемо в грі ще мінімум два роки. Звичайно, я не припускаю сценарію, що ми перестанемо літати, але з ліквідністю у нас все добре.

"Найближчим часом ми можемо стати свідками низки банкрутств на авіаринку", джерело: пресслужба Wizz Air

— Коли обмеження будуть повністю скасовані, чи варто нам очікувати на підвищення вартості авіаквитків?

— Я так не думаю. Найближчим часом ми побачимо, як всі авіакомпанії намагатимуться повернутися на ринок, і певний час пропозиція буде перевищувати попит. Буде певний шок, який триватиме недовго – близько року.

Влітку, коли почнеться активне відновлення, відбудеться певне зниження цін, але далеко не кожна компанія зможе собі це дозволити. Якщо ми подивимося на цю ситуацію з точки зору Wizz Air, то закупівля 20 нових літаків та плани щодо купівлі ще 27 протягом року дозволять нам працювати з дуже низькими цінами.

У нас не буде необхідності підвищувати тарифи, навіть навпаки – ми зможемо дозволити собі знизити тарифи та бути конкурентними на ринку. На мою думку, у довгостроковій перспективі ціни на квитки залишаться на сьогоднішніх рівнях.

— Багато компаній отримують допомогу від своїх урядів. Це справедливо?

— Пандемія завдала значного удару по бізнесу, по всій індустрії, і велика кількість компаній перебуває в тяжкому фінансовому стані.

Думаю, ви погодитеся, що будь-які надані державою кошти спотворюють ринок. Перевізники мають багато інших інструментів, щоб залучити фінансові ресурси, тому рятувати певні авіакомпанії – це точно не має бути функцією урядів.

Якщо так, то очевидно, що деякі авіакомпанії можуть зникнути з ринку, а їх місце займуть інші. Недавно мав цікаву розмову з колегою. Він сказав, що на даний момент є від 70 до 100 нових авіакомпаній, які можуть почати роботу.

Пандемія створила багато проблем для галузі та деяких інвесторів, тож зараз вони розглядають можливість інвестування в нові авіакомпанії. Цим я намагаюся сказати, що ринок – це дуже ефективний інструмент, і коли уряди втручаються в ці процеси, вони можуть спотворити ринок.

— Були розмови про те, що в Європі найближчим часом відбудеться хвиля банкрутств. Які компанії мають найбільші проблеми?

— Думаю, ми станемо свідками таких банкрутств. Наразі є кілька кейсів, але я не хочу називати авіакомпанії, щоб не створювати їм додаткові проблеми. Незважаючи на підтримку урядів, не всі компанії переживуть цю кризу. Ми це побачимо протягом найближчих шести-дванадцяти місяців.

Якісь компанії зможуть вижити та продовжать працювати, якісь зникнуть. Я думаю, що це нормально, так і має бути, тому що в цьому і полягає функція ринку. Слабкі гравці не витримають і підуть з ринку, а на їх місце прийдуть нові.

— Чимало перевізників скорочують напрямки, більшість з яких не буде відновлена. Це створює для вас нові можливості?

— Звичайно, ми цим уже користуємося. Ми відкрили 300 нових напрямків з березня 2020 року. Ми скористалися слабкістю ринку та наших конкурентів.

Деякі компанії припинили польоти, і в багатьох аеропортах вивільнилася інфраструктура. Аеропортам треба знайти нових операторів, і ми цим скористалися. Ми отримали дуже хороші комерційні пропозиції і зможемо ефективно обслуговувати ці маршрути. Це ще раз показує, як ми працюємо.

— Які ваші очікування від українського ринку?

— В Україні процес відновлення доволі повільний, але така ж ситуація в багатьох інших країнах. Це глобальна криза, вірус не зупиняється на кордонах, тому ми маємо працювати злагоджено, об'єднуватися та більш ефективно протистояти вірусу. Колись усе це закінчиться для всіх, у тому числі для України.

Для нас Україна є стратегічним ринком, ми тут потужно представлені. У нас є 83 напрямки в п'ятьох аеропортах, близько 150 співробітників. Ми готові працювати і чекаємо, коли обмеження будуть повністю скасовані.

Ми і зараз здійснюємо перевезення, але це мінімальна активність. Як тільки обмеження скасують, ми будемо одними з перших, хто почне активно літати.

"У нас не буде необхідності підвищувати тарифи, навіть навпаки – ми зможемо дозволити собі знизити тарифи та бути конкурентними на ринку" джерело: bloomberg

— Чи є у вас плани щодо нових напрямків?

— Ми постійно шукаємо нові можливості, нові маршрути. У наших планах є нові напрямки, і не лише в Україні.

— Ведете перемовини з аеропортом "Бориспіль" щодо співпраці?

— Переговори з "Борисполем" були, але нам потрібно дочекатися завершення історії з COVID. У майбутньому ми, можливо, повернемося до переговорів з "Борисполем". Ми зацікавлені в роботі з "Жулянами", ми завжди зацікавлені в тому, щоб вести перемовини з більшою кількістю аеропортів.

— Які у вас глобальні плани?

— Ми станемо свідками виходу на ринок нових гравців. На ринку, який змінюється, Wizz Air – один з переможців. Ми вийдемо з кризи більш потужними та впливовими. Під час пандемії ми активно займалися розвитком: відкривали нові ринки, нові маршрути, нові бази, постачали літаки і продовжуємо це робити.

Зараз ми не можемо працювати на повну потужність, але ми продовжуємо збільшувати флот. Ринок буде зростати, і ми збільшуємо флот, щоб скористатися цією можливістю. Чого очікувати від Wizz Air? Скоро відбудеться відновлення, і ми перетворимося на більш потужного гравця, ніж було до цього.

— Що глобально змінилося в індустрії і що зміниться найближчим часом?

— Щось буде змінюватися, а щось залишиться, як раніше. Я б звернув увагу на те, що точно не зміниться. Я не думаю, що люди перестануть подорожувати, вони продовжать досліджувати світ і вони будуть користуватися послугами авіації. Я переконаний, що в майбутньому люди літатимуть більше, ніж раніше.

Після теракту, який стався 11 вересня 2001 року в США, усі говорили, що авіації настане кінець. Мовляв, ніхто не захоче літати з міркувань безпеки. Але ми бачимо, як авіаційна галузь розвивалася з 2001 року. Тут буде така ж історія.

Звичайно, будуть внесені зміни в протоколи безпеки, але літак – дуже безпечний та захищений вид транспорту. Люди продовжують подорожувати, дотримуючись протоколу: надягають маски та відчувають себе в безпеці. Що ще зміниться? З ринку зникнуть певні гравці, але з'являться нові. Хтось стане більш ефективним.

Індустрія стане кращою після цього шоку, багато компаній будуть вимушені змінити свою бізнес-модель. Хтось вийде в плюс, хтось виживе, а хтось зникне з ринку, але я не думаю, що щось глобально зміниться в бажанні людей подорожувати. Подорожувати з дотриманням протоколу – це дуже важливо.