Новости 26 марта: залог топ-менеджерке Приватбанка, избирают председателя налоговой

О ценах на топливо: Антимонопольный комитет считает, что крупнейшие сети АЗС необъективно реагируют на снижение мировых котировок на горючее, что может приводить к завышению цен для потребителей.

О 8 миллиардах: Приватбанка: ВАКС назначил бывшей заместительнице главы правления ПриватБанка Людмиле Шмальченко меру пресечения в виде 50 млн грн залога - по данным следствия, она была пособницей в схеме по выводу из Приватбанка 8,2 млрд грн 2016 года.

О налоговой: Нацагентство по вопросам госслужбы обнародовало перечень

кандидатов, допущенных к участию в конкурсе на должность председателя Государственной налоговой службы.

Об электрокарах: Китайский производитель смартфонов Xiaomi планирует производить электромобили на заводе крупнейшего в Китае производителя грузовиков Great Wall под собственным брендом.

О таможне: В Украине выдали первый сертификат Авторизованного экономического оператора (АЭО), что позволяет использование упрощенных процедур по таможенным вопросам - введение АЭО было предусмотрено Соглашением об ассоциации с ЕС

О Суэцком канале: Судно, севшее на мель посреди Суэцкого канала, блокирует трафик товаров стоимостью 9,6 млрд долларов ежедневно - на разблокирование могут уйти недели

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ІТ-индустрию переведут на спецрежим: что в новой версии "Дия. City" и как это может изменить рынок

Почему власть так хочет запустить проект "Дия. City", что он предусматривает и какие опасения вызывает у ІТ-отрасли. Последние изменения.