Розтрата 8 млрд Приватбанку: суд призначив ексзаступниці Дубілета 50 млн застави

ВАКС призначив колишній заступниці голові правління Приватбанку Людмилі Шмальченко запобіжний захід у вигляді 50 млн грн застави - за даними слідства, вона була пособником у схемі із виведення із Приватбанку 8,2 млрд грн 2016 року.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Зазначається, що детективи НАБУ і прокурори САП просили для Шмальченко близько 80 млн грн застави.

"За даними слідства, Шмальченко була пособником у схемі із виведення із "Приватбанку" 8,2 млрд грн 2016 року. Їй інкримінують приховування злочину і усунення перешкод для його вчинення.

Як вважає слідство, для цього вона, разом із іншою підозрюваною Надією Конопкіною, заднім числом підробила протокол кредитного комітету Приватбанку", - йдеться у повідомленні.

"З численних переписок, зачитаних прокурором у суді, випливає, що Шмальченко і інша підозрювана, фактично головна бухгалтерка казначейства "Привату" Конопкіна, намагалися приховати переведення грошей на пов'язану з банком компанію Claresholm Marketing Ltd", - додає ЦПК.

Нагадаємо:

Вищий антикорупційний суд 25 березня застосував до колишньої працівниці Приватбанку Надії Конопкіної запобіжний захід у вигляді застави у 2,7 млн грн – її підозрюють у розтраті 136 мільйонів гривень.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила колишньому заступнику голови правління Приватбанку Володимиру Яценку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою у 52,2 млн грн. Його також підозрюють у виведенні разом зі спільниками із "ПриватБанку" понад 136 млн грн на підконтрольну компанію "Інгосстрах".

Водночас, нещодавно підозри отримали ще три топпосадовця Приватбанку. Їх підозрюють у злочині за іншим епізодом – розтраті 8 мільярдів гривень. Серед тих, хто отримав підозри – ексголова правління Приватбанку Олександр Дубілет.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова раніше пояснювала епізод розтрати 8 мільярдів гривень коштів у Приватбанку, у чому підозрюють Дубілета та ще двох топменеджерів:

Так, коли топпосадовці зрозуміли, що невдовзі втратять контроль над коштами банку напередодні націоналізації, вони "прийняли рішення про незаконне списання грошових зобов'язань іноземних товариств перед банком і за рахунок коштів цього ж банку". Відтак, замість цих товариств боржником визначили пов’язану з Приватбанком фірму Claresholm Marketing LTD.

Економічна правда