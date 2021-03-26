Ситуация с "Мотор Сич": Китай требует защитить интересы китайских инвесторов
МИД Китая заявляет, что "приняло к сведению" заявления украинской власти о возвращении "Мотор Сичи" в госсобственность и требует защитить интересы китайских компаний и инвесторов.
Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"Мы приняли к сведению соответствующие заявления (о возвращении "Мотор Сичи" в госсобственность - ред.). Китай требует, чтобы Украина защищала законные права и интересы китайских компаний и инвесторов в соответствии с законом и надлежащим образом решала связанные с этим вопросы", - подчеркнули в китайском МИД.
Напоминаем:
23 марта президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 11 марта о мерах защиты национальных интересов в сфере авиационных двигателей.
На заседании СНБО приняли решение о возвращении в собственность государства ПАО "Мотор Сич" "в законный способ в ближайшее время", люди, которые вкладывали средства в предприятие, получат компенсацию.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в Раде в ближайшее время зарегистрируют законопроект о национализации ПАО "Мотор Сич".
В "Слуге народа" обсуждают и нарабатывают текст законопроекта о национализации ПАО "Мотор Сич", заявил заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.
Китайский инвестор "Мотор Сичи" назвал недопустимыми заявления украинских властей о возможной национализации предприятия и пригрозил новыми исками.
Министерство иностранных дел Украины получило ноту от правительства Китая из-за введения СНБО санкций против китайских инвесторов "Мотор Сичи", об этом 1 февраля сообщило издание ZN.UA, информацию подтвердили источники ЭП в МИД.
Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 28 января 2021, которое предусматривает применение специальных экономических санкций против китайских инвесторов "Мотор Сичи".
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку не зафиксировала никаких признаков законной деятельности по созыву и намерению проведения общего собрания акционерного общества "Мотор Сич".
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Экономическая правда
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