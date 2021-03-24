Пошлины на топливо приведут к росту цен на все товары – ассоциация

В Нефтегазовой Ассоциации Украины (НАУ) раскритиковали законопроект №5208, заявив, что пошлины спровоцируют повышение цен на все виды моторного топлива для населения, промышленности, аграриев, что создаст финансовую нагрузку на экономику и рост инфляции.

Об этом говорится в заявлении ассоциации.

"Нефтегазовая Ассоциация Украины, как объединение крупнейших сетей автозаправочных станций и оптовых поставщиков нефтепродуктов категорически не поддерживает любые искусственные ограничения импорта нефтепродуктов (пошлин или квот) из любых источников, поскольку этот механизм имеет дискриминационный характер и его реализация будет иметь негативные последствия для рынка: разрушит устойчивую систему нефтепродуктообеспечения страны, сделает закупочные цены на ДТ и сжиженный газ в Украине самыми высокими в Европе, приведет к цепной реакции, которая спровоцирует существенное подорожание всех товаров и услуг", - подчеркнули в ассоциации.

В НАУ предупреждают, что пошлины спровоцируют повышение цен на все виды моторного топлива для населения, промышленности, аграриев, перевозчиков, увеличит бюджетные расходы на горючее для армии, коммунальных служб, полиции, медицины, поскольку пошлины включаются в себестоимость горючего и увеличивают цены для потребителей.

"Стоимость горючего повлияет на увеличение стоимости сельхозпродукции, перевозок и всех товаров народного потребления. Это создаст финансовую нагрузку на экономику и рост инфляции", - отмечают там.

"При увеличении стоимости топлива из одного источника цены пропорционально поднимут поставщики из всех источников (все национальные производители и все иностранные поставщики). Такой опыт был пройден летом 2019 года после введения пошлин на ДТ и СУГ из России по трубопроводу.

В результате поставки по трубопроводу упали, бюджет так и не получил обещанных поступлений, недостающие объемы заместили из других стран, национальные производители всю потребность рынка не обеспечили, а все поставщики подняли цены на топливо. То есть за счет потребителей выиграли иностранные поставщики из других стран, а Украина заплатила больше валюты за границу", - добавили в ассоциации.

В НАУ предлагают развивать рынок на всех его этапах исключительно рыночными методами (качество, цена, удобное партнерство, инновации, сервис, прогнозируемость).

Также в ассоциации, в частности, предлагают "категорически не допускать искусственные дискриминационные ограничения на рынке, поскольку это приведет к росту цен, дефициту топлива и затормозит развитие рынка".

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Напомним:

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который, среди прочего, предусматривает введение пошлины на импорт дизтоплива и сжиженного газа из России.

Принятие Верховной Радой законопроекта №5208 о введении спецпошлин на дизель, сжиженный газ и бензин из РФ может иметь негативные последствия как для населения, так и для бизнеса, заявили опрошенные ЭП профильные эксперты и участники рынка.

Экономическая правда