Введение спецпошлин на импорт топлива из РФ приведет к росту цен – эксперты

Принятие Верховной Радой законопроекта №5208 о введении спецпошлин на дизель, сжиженный газ и бензин из РФ может иметь негативные последствия как для населения, так и для бизнеса.

Об этом заявили опрошенные профильные эксперты и участники рынка, говорится в статье ЭП.

Отмечается, что законопроект №5208 направлен на "усиление энергетической независимости Украины".

Так, со вступлением в силу закона правительству дается три месяца на установку косвенного налога на импорт соответствующих энергоресурсов из РФ.

При этом в самом документе нет никаких подробностей о возможном размере будущих пошлин. Их должен определить Кабинет министров, отмечается в законопроекте.

По словам собеседников ЭП в правительстве, сейчас рассматривается вариант с введением пошлины для соответствующих энергоресурсов на уровне 5%. Его окончательный размер определится после обсуждения со всеми заинтересованными сторонами.

В статье также подчеркивается, что законопроет носит комплексный характер, поскольку касается не только нефтепродуктов - кроме дизеля, сжиженного газа и бензина специальные пошлины правительство может ввести и на уголь всех марок (марка "Г", антрацит, постный, коксующийся - ЭП).

"Документом также предусмотрено предоставление права Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг ограничивать и запрещать импорт электроэнергии из России. А компании с кредитами от российских структур на более 10 млн евро законом обяжут отчитываться перед НКРЭКУ о графике их выплат и процентных ставках по ним.

Кроме того, что документ сразу затрагивает почти все отрасли энергетики, а также металлургов. Странным выглядит и инициатива направить средства от собранных пошлин на оплату завышенных "зеленых" тарифов, главным бенефициаром которых в Украине является олигарх Ринат Ахметов", - говорится в материале.

"Именно потому, что я не занимаюсь популизмом, в законопроекте написано, что это полномочия Кабмина. Правительство должно все посчитать и ввести пошлины, а если не сделает этого, то должно объяснить, почему кому-то можно, а кому-то нет.

Отсутствие цифр свидетельствует о том, что должна быть дискуссия, а затем правительство должно думать, как нам выстраивать наши отношения в сфере поставок энергоресурсов, чтобы уменьшить зависимость от РФ ", - отметил в комментарии ЭП один из инициаторов законопроекта, глава энергетического комтету ВР Андрей Герус .

Подчеркивается, что опрошенные эксперты и участники рынка раскритиковали эту инициативу и отметили, что она может иметь негативные последствия как для населения, так и для бизнеса.

"Введением пошлины мы будем стимулировать замену одного импорта на другой. Это слабо поможет нашей энергетической безопасности. При этом в документе ни слова нет о том, что будет с украинской нефтеперерабатывающей промышленностью, которая находится в состоянии кризиса", - заявил директор научно-технического центра "Психея" Сергей Сапегин.

По словам директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна, 5-процентный размер ставки пошлины близок к заградительной.

"Если она будет внедрена, то из России топливо будет ситуативно попадать только в восточные регионы страны, которые находятся близко к границе. Это Харьковская, Запорожская и немного Днепропетровской области, а также - Донецк и Луганск", - утверждает Куюн.

По мнению энергетического эксперта Геннадия Рябцева, экономические основания для принятия решения о пошлинах отсутствуют, и если его примут, то оно будет исключительно политическим.

"Что означают пошлины? Торговать можно, но с пошлиной? То есть можно торговать со страной, которая финансирует убийства украинских граждан, но надо ввести пошлины? Такая логика не понятна", - возмущается он.

При этом, все без исключения эксперты сходятся в одном: каким бы ни был размер пошлины, его уплата ляжет на плечи конечного потребителя.

"После введения спецпошлины мы получим рост цен, который ляжет на плечи потребителей. Это не только бытовой потребитель, но и представители бизнеса. Это означает, что будет рост цен на все товары и услуги в Украине", - предупреждает Сапегин.

Возникают вопросы у экспертов и к тому, почему вопросом введения пошлин решил заняться парламент, а не исполнительная власть, которая имеет соответствующие полномочия.

"У Кабмина есть свои инструменты - Межведомственная комиссия при Минэкономразвития, которая работает по внешней торговле. Именно она вправе принимать соответствующие решения", - добавил Рябцев.

Комиссия действительно может рассматривать и принимать соответствующие решения, однако в последний раз решила этого не делать, поскольку не нашла для этого оснований.

"В том виде, в котором документ внесен на рассмотрение Верховной Рады к первому чтению, законопроект не имеет никакого шанса на принятие в целом.

Как уже отмечалось, в документ вписали все и сразу: бензины, дизель, сжиженный газ, уголь всех марок, электроэнергию и "зеленую" энергетику", - говорится в статье.

"Еще хотели вписать туда нефть и биоэтанол, но пока этого не сделали", - говорит один из разработчиков документа, еще раз подтверждая гипотезу, что законопроект писался впопыхах и с самого начала был обречен на провал.

"Миссия этого документа может быть в том, что он подтолкнет определенную дискуссию относительно подходов в части энергетической безопасности о том, что подход должен быть равен для всех", - сказал Герус.

"Я понимаю, что наскоком он не будет проголосован. Это более длинная история, но нам эту историю надо как-то выравнивать. Неправильно, когда одним можно, а другим нет. То есть документ имеет более широкий философский смысл и выполняет еще и политическую функцию", - добавил депутат.

"В законопроекте очень много всего. Это говорит о том, что у него будет много противников. И поскольку документ затрагивает интересы многих отраслей, то он заведомо непроходной", - резюмировал Сергей Куюн.

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Напомним:

На прошлой неделе в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который, среди прочего, предусматривает введение пошлины на импорт дизтоплива и сжиженного газа из России.

Экономическая правда