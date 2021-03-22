Новости 22 марта: стали известны темпы падения экономики Украины в 2020 году, трубопроводом "Дружба" будут перекачивать водород

О падении экономики. Реальный ВВП Украины сократился на 4% в 2020 году, номинальный ВВП, то есть в фактических ценах, составил 4,194 трлн грн.

О водороде. Производство и поставка водорода в Европу является одним из главных приоритетов для Украины, для этого рассматривают переоборудование трубопровода "Дружба", которым сейчас Россия транспортирует газ.

О бензине. Крупные сети АЗС за 19-22 марта подняли цены на бензин и дизтопливо в пределах 0,1-1 гривни за литр.

О бурении. Нафтогаз в конце 2021 года планирует начать бурить скважины на суше, а в конце 2022 - начале 2023 годов начнется бурение на оффшоре.

О БЭБ. Президент Владимир Зеленский подписал закон "О Бюро экономической безопасности Украины", который Верховная Рада приняла 28 января 2021 года.

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