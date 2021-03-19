Работники Укрзализныци планируют забастовку с полной остановкой перевозок – глава ВСК

Трудовой коллектив Укрзализныци планирует масштабную забастовку через две недели с остановкой всех видов перевозок.

Об этом сообщила председатель временной следственной комиссии ВРУ Юлия Гришина по итогам очередного заседания.

Она отметила, что экс-глава УЗ Владимир Жмак отсутствовал в связи с больничным из-за коронавируса. Следовательно, на заседании состоялась встреча с одним из трех профсоюзов предприятия.

"Трудовой коллектив в отчаянии, через две недели планируется крупная забастовка с остановкой всех видов перевозок. Со всеми этими материалами комиссия уже работает", - сообщила она в своем Facebook.

Также Гришина отметила, что на следующее заседание будут приглашены руководители Офиса Генпрокурора, ГБР, МВД, СБУ, Государственной фискальной службы и НАБУ из-за "неудовлетворительной динамики получения информации от правоохранителей". По ее словам, ВСК хочет выяснить "почему до сих пор ни одно должностное лицо не понесло ответственность за критическое состояние УЗ".

Напоминаем:

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министрам предоставить информацию о работе Укрзализныци с 2015 года, в частности - работу наблюдательного совета и правления предприятия в период с 2017 до 2021 года.

Ранее сообщалось, что по результатам первого заседания, ВСК приняла решение о направлении "обращение премьер-министру, министру инфраструктуры и Наблюдательном совете УЗ по вопросу их оценки компетентности нынешнего правления компании", о чем сообщила председатель комиссии Юлия Гришина.

Бывший глава УЗ заявил, что первое заседание временной следственной комиссии по оценке состояния предприятия прошло без представителей правления УЗ, а результаты работы 2020 года комиссия во внимание не приняла вообще.

Кабмин на заседании 17 марта поддержал досрочное прекращение полномочий председателя правления Укрзализныци Владимира Жмака.

Экономическая правда