Министрам поручили оценить работу правления и набсовета УЗ с 2017 года

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министрам предоставить информацию о работе Укрзализныци с 2015 года, в частности - работе наблюдательного совета и правления предприятия в период с 2017 до 2021 года.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

Премьер совершил поручение в ответ на обращение Временной следственной комиссии Верховной Рады, которая занимается вопросом проверки и оценки состояния АО "Укрзализныця".

Оценкой УЗ в Кабмине будут заниматься руководители Мининфраструктуры Владислав Криклий, Минэкономики Игорь Петрашко, Минфина Сергей Марченко, а также Минюста Денис Малюська.

Они должны рассмотреть обращение в однодневный срок, после чего должны предоставить аналитическую информацию для ВСК.

Напомним:

Ранее сообщалось, что по результатам первого заседания, ВСК приняла решение о направлении "обращение премьер-министру, министру инфраструктуры и Наблюдательном совете УЗ по вопросу их оценки компетентности нынешнего правления компании", о чем сообщила председатель комиссии Юлия Гришина.

Бывший глава УЗ заявил, что первое заседание временной следственной комиссии по оценке состояния предприятия прошло без представителей правления УЗ, а результаты работы 2020 года комиссия во внимание не приняла вообще.

Кабмин на заседании 17 марта поддержал досрочное прекращение полномочий председателя правления Укрзализныци Владимира Жмака.

Экономическая правда