Министрам поручили оценить работу правления и набсовета УЗ с 2017 года
Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министрам предоставить информацию о работе Укрзализныци с 2015 года, в частности - работе наблюдательного совета и правления предприятия в период с 2017 до 2021 года.
Об этом сообщается на Правительственном портале.
Премьер совершил поручение в ответ на обращение Временной следственной комиссии Верховной Рады, которая занимается вопросом проверки и оценки состояния АО "Укрзализныця".
Оценкой УЗ в Кабмине будут заниматься руководители Мининфраструктуры Владислав Криклий, Минэкономики Игорь Петрашко, Минфина Сергей Марченко, а также Минюста Денис Малюська.
Они должны рассмотреть обращение в однодневный срок, после чего должны предоставить аналитическую информацию для ВСК.
Напомним:
Ранее сообщалось, что по результатам первого заседания, ВСК приняла решение о направлении "обращение премьер-министру, министру инфраструктуры и Наблюдательном совете УЗ по вопросу их оценки компетентности нынешнего правления компании", о чем сообщила председатель комиссии Юлия Гришина.
Бывший глава УЗ заявил, что первое заседание временной следственной комиссии по оценке состояния предприятия прошло без представителей правления УЗ, а результаты работы 2020 года комиссия во внимание не приняла вообще.
Кабмин на заседании 17 марта поддержал досрочное прекращение полномочий председателя правления Укрзализныци Владимира Жмака.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua