Правительство будет отслеживать цены на продовольствие

Минэкономики будет осуществлять мониторинг цен на социально значимые продукты и ввело декларирование цен.

Об этом говорится в сообщении на Правительственном портале.

Так, Минэкономики провело ряд консультаций с ассоциациями производителей и розничных сетей, работающих на этих рынках.

Отмечается, что стороны заверили правительство в полной обеспеченности внутреннего рынка основными видами продовольствия внутреннего производства и готовности стабильно обеспечивать внутренний рынок продовольствием в необходимых объемах.

В то же время, в Минэкономики подчеркнули наличие объективных факторов роста цен на продукты из-за роста цен на сырье во всем мире. В частности речь идет о росте цена на пшеницу на 60%, а на подсолнечник - на 120%:

"Этот факт роста цен в мире, с другой стороны, можно рассматривать как положительный для украинских производителей, чья продукция экспортируется по мировым ценам".

В правительстве заверили, что будет прибегать к мерам по предупреждению значительных ценовых колебаний на рынках продовольственных товаров. Среди таких мер - декларирование цен на товары, имеющие важную социальную значимость.

"Для сохранения ценовой стабильности на социально значимые товары Министерство осуществляет мониторинг цен на продукты и ведет постоянный диалог с ритейлерами и производителями", - отметил глава Минэкономики Игорь Петрашко.

В правительстве напомнили, что к таким товарам относятся крупа гречневая, сахар-песок, мука пшеничная высшего сорта, макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки пшеничной высшего сорта), молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке), хлеб ржано-пшеничный , яйца куриные категории С1, птица (тушка куриная), вода минеральная негазированная, масло сливочное жирностью 72,5%.

Напомним:

В Минэкономики планируют подписать меморандум с ритейлерами о сохранении нынешнего уровня цен на социально значимые продукты.

По некоторым группам товаров действительно обоснованный рост через уменьшенную предложение и сезонный фактор, правительство продолжает вести диалог с ритейлерами и представителями торговых сетей по ценам, заявил Шмыгаль.

Правительство не планирует вмешиваться в рынок, устанавливать ограничения на цену на продукты питания или на наценку, только будет косвенным способами их сбалансировать.

Экономическая правда