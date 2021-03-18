Новости 18 марта: реформа общественного транспорта, конкурс на главу Налоговой

О реформе общественного транспорта. Народный депутат от "Слуги народа" Александр Горенюк зарегистрировал пакет законопроектов, который призван привести сектор пассажирских перевозок в соответствие с европейскими нормами.

О конкурсе на главу Налоговой. Кабмин объявил с 18 марта конкурс на занятие должности главы Государственной налоговой службы.

О строгом карантине в Киеве. С 20 марта в столице вводят строгий карантин с 20 марта до 9 апреля.

О гарантированной сумме возмещения. Фонд гарантирования вкладов физлиц хочет увеличить гарантированную сумму возмещения вдвое - до 400 тысяч гривень, в последний раз она увеличивалась в 2012 году.

О "Доступной ипотеке под 7%". Со старта программы "Доступной ипотеки 7%" выдали 12 займов на сумму 9,4 млн гривен, еще 57 заявок рассматриваются банками.

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