Кабмин объявил с 18 марта конкурс на занятие должности главы Государственной налоговой службы.

Об этом говорится в распоряжении правительства № 203-р от 17 марта.

"Согласно части второй статьи 23 Закона Украины "О государственной службе" объявить с 18 марта 2021 конкурс на занятие должности главы Государственной налоговой службы с определением условий проведения конкурса согласно приложению", - говорится в распоряжении.

Согласно приложению, условия оплаты труда: налоговый оклад - 29 400 грн, также предусмотрены надбавка за ранг и другие доплаты, надбавки, премии и дополнительные стимулирующие выплаты в соответствии с законодательством.

Среди должностных обязанностей - осуществление полномочий руководителя ГНС, реализация госполитики в сфере государственной налоговой политики.

Среди требований: степень высшего образования - не ниже магистра, опыт работы - общий стаж работы не менее 7 лет.

Также среди требований: опыт работы на должностях госслужбы категории "А" или "Б" или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления или на руководящих должностях в сферах государственной налоговой политики не менее 3 лет.

Кандидат должен свободно владеть украинским языком, а также английским или французским.

Напомним:

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возобновлении проведения конкурсов на занимание должностей государственной службы.

Кабмин на заседании 29 апреля 2020 года назначил новым главой Государственной налоговой службы Алексея Любченко.

Любченко был назначен на должность путем заключения контракта только на период действия карантина.

В налоговой сфере Любченко - лицо не новое. В прошлом он работал директором департамента налогообложения юридических лиц Государственной налоговой службы, а в 2009-2011 годах - заместителем главы ГНА.

В 1999-2003 годах Любченко работал первым заместителем главы ГНА в Кировоградской области, а с 2003 по 2005 год возглавлял ГНА Черкасской области. После этого он стал заместителем главы Кировоградской ОГА.

Экономическая правда