Фонд гарантирования хочет увеличить сумму возмещения вдвое в этом году

Фонд гарантирования вкладов физлиц хочет увеличить гарантированную сумму возмещения вдвое - до 400 тысяч гривень, в последний раз она увеличивалась в 2012 году.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

"Первый шаг мы планируем сделать уже в этом году и увеличить сумму возмещения вдвое до 400 тыс. грн", - говорится в заявлении. В то же время, в ФГВФЛ заметили, что сначала учреждению необходимо провести реструктуризацию долгов, которые остались в наследство от банковского кризиса 2014-2017 годов.

В Фонде объяснили, что "утверждение программы реструктуризации, повышения суммы возмещения по вкладам и распространение гарантий на "Ощадбанк" - единый пакет законопроектов, принятие которого открывает путь к качественным изменениям системы гарантирования".

Как отметила финдиректорка Фонда Елена Нужненко, такое пакетное голосование согласовано Советом по финансовой стабильности и является одним из требований возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом.

В учреждении объяснили, что во время банковского кризиса 2014-17 годов для обеспечения выплат вкладчикам почти 90 неплатежеспособных банков, Фонд был вынужден привлечь почти 80 млрд грн кредитных средств под рыночные 10-14% от правительства и НБУ. Касательно Нацбанка, Фонд полностью рассчитался по долгу в почти 20 млрд гривень.

Однако кроме уже уплаченных 19,6 млрд грн, объем долга перед правительством сейчас составляет 46,9 млрд грн, "по которым до 2031 года будет начислено еще 64,16 млрд грн процентов".

По условиям разработанного и одобренного Советом по финансовой стабильности Плана реструктуризации, долги Фонда будут переведены в условные обязательства.

Экономическая правда





