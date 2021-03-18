В Минэкономики сохраняют прогноз роста ВВП в 2021 году на 4,6%

В Минэкономики сохраняют прогноз роста экономики Украины в 2021 году на 4,6% ВВП.

Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" заявил министр экономики Игорь Петрашко.

"Мы сохраняем наш прогноз в 4,6%, первый квартал - "минус" 3%, пока по результатам двух месяцев - "минус" 2,2%", - сказал Петрашко, комментируя заявление заместителя главы Офиса президента Юлии Свириденко об ожидаемом росте ВВП в 2021 году на 5,1%.

По его словам, прогноз в 4,6% учитывает риски дополнительных локдаунов.

"Надеемся, что их (значительных карантинных ограничений - ред.) не будет. В прошлом году мы прогнозировали падение экономики на 4,8%, а по факту получили "минус" 4,2%", - добавил министр.

"В масштабах Украины пока что такие разговоры (о всеукраинском локдауне - ред.) не идут", - отметил Петрашко.

Напомним:

Заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко ожидает роста ВВП Украины на 5,1% в 2021 году.

По расчетам Министерства экономики, в январе ВВП Украины сократился на 2,6 - 2,8%, в том числе из-за январского локдауна.

В Минэкономики прогнозируют, что по итогам 1 квартала 2021 года падение ВВП может достичь 3%.

Индекс настроений малого бизнеса упал до 2,38 баллов из 5 возможных, по сравнению с 3,07 баллами прошлого года, и вернулся в отрицательную плоскость.

В 2021 году, согласно прогнозу правительства, ВВП вырастет на 4,6%.

Всемирный банк ожидает роста ВВП Украины в 2021 году на уровне 3%, октябрьские прогнозы были вдвое меньше - 1,5%.