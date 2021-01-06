Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Украины на 3%

Всемирный банк ожидает роста ВВП Украины в 2021 году на уровне 3%, октябрьские прогнозы были вдвое меньше - 1,5%.

Об этом говорится в отчете Всемирного банка Global economic prospects.

Так, по итогам года, Всемирный банк не изменил ожиданий по падению ВВП в 2020 году и оставил его прогноз на уровне -5,5%.

Зато в 2021 году ВБ ожидает рост ВВП Украины на 3%, в 2022 году - неизменно 3,1%.

Мировая экономика вырастет на 4% в 2021 году и 3,8% в 2022 году из-за долгосрочных эффектов пандемии.

Напомним:

Во Всемирном банке ожидают падения ВВП Украины в 2020 году на уровне 5,5% и восстановление на 1,5% в 2021-м и 3,1% в 2022 годах на фоне замедления темпов внедрения структурных реформ.

В Минэкономики оценивают падение ВВП Украины за 10 месяцев 2020 в 5,2% и ожидают спада ВВП на 5% по итогам 2020 года.

Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020 году до 5,5%, в следующем году прогнозируют его рост на 3%.

Экономическая правда