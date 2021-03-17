Заместитель Ермака ожидает в этом году роста ВВП на 5,1%

Заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко ожидает роста ВВП Украины на 5,1% в 2021 году.

Об этом она сказала во время общения с журналистами в кулуарах форума "Украина 30", передает "Интерфакс-Украина".

"В 2021-м наши ожидания - это рост ВВП на уровне 5,1%", - заявила Свириденко.

По ее словам, для достижения такого роста должны быть внедрены соответствующие монетарные, фискальные меры, а также меры поддержки бизнеса.

"Нам для ежегодного роста на 1-2% ВВП необходимы, как минимум, 3 млрд долл иностранных инвестиций в год", - добавила она.

Напомним:

По расчетам Министерства экономики, в январе ВВП Украины сократился на 2,6 - 2,8%, в том числе из-за январского локдауна.

В Минэкономики прогнозируют, что по итогам 1 квартала 2021 года падение ВВП может достичь 3%.

Индекс настроений малого бизнеса упал до 2,38 баллов из 5 возможных, по сравнению с 3,07 баллами прошлого года, и вернулся в отрицательную плоскость.

В 2021 году, согласно прогнозу правительства, ВВП вырастет на 4,6%.

Всемирный банк ожидает роста ВВП Украины в 2021 году на уровне 3%, октябрьские прогнозы были вдвое меньше - 1,5%.