Жмак о своем увольнении: никаких упреков на работу от Наблюдательного совета не было

Владимир Жмак, которого Кабмин 17 марта уволил с должности председателя Укрзализныци заявил, что никогда не получал критики за свою работу со стороны Набсовета, а решение об освобождении было принято "с грубым нарушением всех возможных процедур и закона".

Об этом он написал в своем Telegram.

"Указанное решение [об увольнении] выглядит, как минимум, странно, как в связи с отсутствием оснований, так и с грубым нарушением всех возможных процедур и закона", - прокомментировал он свое увольнение.

По словам Жмака, 15 марта он представил отчет о деятельности компании Наблюдательном совете, по результатам которого не получил никаких комментариев "кроме жалоб на плохую коммуникацию между нами".

Однако накануне, 16 марта, ему позвонил глава Наблюдательного совета УЗ и предложил "срочно написать заявление об увольнении по соглашению сторон".

"Поскольку оснований для такого "дружественного предложения" я не видел, каких-либо сообщений о недостатках в своей работе от Наблюдательного совета никогда не получал, поэтому эту щедрую оферту не принял", - продолжил Жмак. А 17 марта "министр уже с самого утра подготовил и передал Кабмин представление на мое увольнение".

Экс-глава железной дороги подытожил работу своей команды и сказал, что им удалось остановить стремительное падение компании и изменить экономический тренд с отрицательного на положительный.

"Мы же делали то, для чего нас позвали - четвёртый квартал 2020 года стал успешнее, чем аналогичный в два предыдущих докризисных года", - написал он. Жмак также добавил, что Наблюдательному совету "будет непросто, потому назначить уже пятого руководителя за каких-то три года - большая задача".

Напоминаем:

Кабмин на заседании 17 марта поддержал досрочное прекращение полномочий председателя правления Укрзализныци Владимира Жмака.

Наблюдательный совет "Укрзализныци" единогласно поддержал отставку Владимира Жмака с должности председателя правления компании, этот вопрос будет рассмотрен на Кабмине.

Ранее сообщалось, что наблюдательный совет "Укрзализныци" рассматриваетвозможность отстранения председателя правления компании Владимира Жмака.

В пресс-службе "Укрзализныци" заявили, что для отстранения председателя правления компании Владимира Жмака нет оснований.

26 августа 2020 года Кабмин назначил Владимира Жмака председателем правления "Укрзализныци".

Владимир Жмак был членом наблюдательного совета аэропорта "Борисполь". В 2015-2016 годах работал первым заместителем председателя Одесской ОГА Саакашвили. До этого он занимал руководящие должности в группе ТНК-BP, которая входила в список десяти крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти.

Также был советником президента "Киевстара" - отвечал за развитие новых направлений бизнеса. В течение семи лет он входил в наблюдательный совет этой компании, два года был членом совета Европейской бизнес-ассоциации.

Экономическая правда