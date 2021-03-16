Наглядова рада УЗ розглядає можливість відсторонення глави правління — ЗМІ

Наглядова рада "Укрзалізниці" розглядає можливість відсторонення голови правління компанії Володимира Жмака.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело.

За даними співрозмовника видання, наглядовій раді "не подобаються дії Жмака по реструктуризації компанії".

Агентство додає, що направило запит до наглядової ради "Укрзалізниці", але відповіді поки не отримало.

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Нагадаємо:

26 серпня 2020 року Кабмін призначив Володимира Жмака головою правління "Укрзалізниці".

Володимир Жмак був членом наглядової ради аеропорту "Бориспіль". У 2015-2016 роках працював першим заступником голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі. До цього він обіймав керівні посади в групі ТНК-BP, яка входила до списку десяти найбільших приватних нафтових компаній у світі за обсягами видобутку нафти.

Також був радником президента "Київстару" – відповідав за розвиток нових напрямків бізнесу. Упродовж семи років він входив до наглядової ради цієї компанії, два роки був членом ради Європейської бізнес-асоціації.