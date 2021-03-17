Жмака уволили с должности главы Укрзализныци

Кабмин на заседании 17 марта поддержал досрочное прекращение полномочий председателя правления Укрзализныци Владимира Жмака.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Обязанности председателя правления АО "Укрзализныця" временно возложены на члена правления УЗ Ивана Юрика.

Напомним:

Наблюдательный совет "Укрзализныци" единогласно поддержал отставку Владимира Жмака с должности председателя правления компании, этот вопрос будет рассмотрен на Кабмине.

Ранее сообщалось, что наблюдательный совет "Укрзализныци" рассматривает возможность отстранения председателя правления компании Владимира Жмака.

В пресс-службе "Укрзализныци" заявили, что для отстранения председателя правления компании Владимира Жмака нет оснований.

26 августа 2020 года Кабмин назначил Владимира Жмака председателем правления "Укрзализныци".

Владимир Жмак был членом наблюдательного совета аэропорта "Борисполь". В 2015-2016 годах работал первым заместителем председателя Одесской ОГА Саакашвили. До этого он занимал руководящие должности в группе ТНК-BP, которая входила в список десяти крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти.

Также был советником президента "Киевстара" - отвечал за развитие новых направлений бизнеса. В течение семи лет он входил в наблюдательный совет этой компании, два года был членом совета Европейской бизнес-ассоциации.

Экономическая правда





