Закрытие межбанка: гривня ослабла к евро
17 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,71 - 27,73 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,71 - 27,73 гривни;
Евро - 33,00 - 33,02 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,59 - 27,80 гривни. Евро покупают по 32,77 гривни, продают по 33,13 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,67 - 27,72 гривни, евро - 32,89 - 32,99 гривни.
Напоминаем:
17 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,74 - 27,76 гривни.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 17 марта на уровне 27,65 гривни.
16 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,60 - 27,61 гривни.
16 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,74 - 27,76 гривни.
Экономическая правда
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