Закрытие межбанка: гривня ослабла к евро

17 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,71 - 27,73 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,71 - 27,73 гривни;

Евро - 33,00 - 33,02 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,59 - 27,80 гривни. Евро покупают по 32,77 гривни, продают по 33,13 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,67 - 27,72 гривни, евро - 32,89 - 32,99 гривни.

Напоминаем:

17 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,74 - 27,76 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 17 марта на уровне 27,65 гривни.

16 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,60 - 27,61 гривни.

16 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,74 - 27,76 гривни.

Экономическая правда