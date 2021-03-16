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Гривня на закрытии межбанка ослабла

Вторник, 16 марта 2021, 17:20
 

16 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,74 - 27,76 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,74 - 27,76 гривни;

Евро - 33,03 - 33,05 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,59 - 27,76 гривни. Евро покупают по 32,79 гривни, продают по 33,13 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,66 - 27,73 гривни, евро - 32,94 - 33,07 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 16 марта на уровне 27,64 гривни.

16 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,60 - 27,61 гривни.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 15 марта на уровне 27,73 гривни.

15 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,73 - 27,75 гривни.

15 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,61 - 27,62 гривни.

Экономическая правда

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