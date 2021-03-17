Курс валют на 17 марта: межбанк, "черный" и наличный рынки

17 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,74 - 27,76 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:35 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,70 - 27,72 гривни;

Евро - 32,94 - 32,96 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,60 - 27,79 гривни. Евро покупают по 32,75 гривни, продают по 33,11 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,66 - 27,72 гривни, евро - 32,92 - 33,02 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 17 марта на уровне 27,65 гривни.

16 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,60 - 27,61 гривни.

16 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,74 - 27,76 гривни.

Экономическая правда