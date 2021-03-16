Курс гривни незначительно ослабился

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 17 марта на уровне 27,65 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,96 грн (на 16 марта - 32,95 гривни).

Напоминаем:

16 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,60 - 27,61 гривни.

16 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,74 - 27,76 гривни.

Экономическая правда