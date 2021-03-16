Рада всю неделю может потратить на поправки в земельный закон - нардеп
Верховная Рада 16 марта начала рассмотрение во втором чтении законопроекта № 2194 по дерегуляции земельных отношений, однако за 3 часа рассмотрела только 160 поправок - всего их зарегистрировано более 3000.
Об этом сообщил в своем Telegram председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк.
"Завершение земельной реформы идет медленно. За сегодня прошли 160 правок из 3128 только в первом законопроекте №2194 ", - написал он.
Согласно повестке дня, сразу после №2194 Рада должна рассматривать законопроект №2195, регулирующий проведение электронных аукционов по продаже земли. Оба законопроекта являются определяющими для внедрения земельной реформы.
Железняк также добавил, что "переговоры глав фракций по "ускорению процесса правок "завершились ничем", а затем аналогичные заседания ждут Раду до конца недели, вместе с "внеочередными заседаниями после завершения основных".
Напомним:
В повестку дня заседаний Верховной Рады 15-19 марта внесены законопроекты относительно земельных аукционов и передачи земли "на места", они являются ключевыми для проведения земельной реформы.
Комитет по вопросам аграрной и земельной политики 5 февраля рекомендовал Верховной Раде принять законопроекты о передаче земли "на места" и электронные аукционы.
2 декабря Верховная Рада отправила законопроект 2194, которым регулируется передача госземель "на места", на повторное второе чтение.
30 марта Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения.
Экономическая правда
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