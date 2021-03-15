Кредитов по госгарантиям выдали на 166 млн в первый месяц

С февраля банки начали выдавать кредиты, частично обеспеченные государственными гарантиями - по состоянию на 1 марта их выдали 166,15 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

В феврале 2021 года 4 банка начали предоставлять кредитование в рамках портфелей кредитов, долговые обязательства по которым частично обеспечены государственными гарантиями. Программа сосредоточена на кредитовании малого и среднего бизнеса.

По состоянию на 01.03.2021 заключено 69 договоров на сумму 166,15 млн гривен. В то же время, отметили в ведомстве, обязательства по основному долгу, частично обеспеченные государственными гарантиями на портфельной основе, составляли 78,44 млн гривен.

Больше всего кредитов выдал "Приватбанк" - 59 на общую сумму 72 млн гривен. Среди регионов по сумме выданных кредитов по программе лидируют Одесская и Днепропетровская области - 42 и 35 млн грн соответственно. Касательно деятельности заемщиков, 63% кредитов предоставлено в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспорта.

Напомним:

Портфельные гарантии - это обязательства государства погасить перед банком до 80% нескольких кредитов (кредитного пула) предпринимателя, если он обанкротится.

Предполагается, что государственные гарантии на портфельной основе будут предоставляться в пределах 3% от плановых доходов общего фонда госбюджета или около 30 млрд грн. Из них львиная доля достанется "Укравтодору".

В программе правительства по государственным гарантиям под кредиты для микро- и малого бизнеса приняли участие 11 банков: из госбюджета 2020 года выделили почти 4 млрд грн, а портфель таких кредитов может достичь 7,8 млрд грн.

Государственный "Укргазбанк" выдал первый в Украине кредит, который обеспечен портфельной гарантией от государства - кредит в размере 1,5 млн грн сроком на 2 года получил предприниматель из Черновицкой области для расширения своего производства.

Приватбанк открыл кредитование предпринимателей и МСБ по программе государственных гарантий.

3 сентября Верховная Рада поддержала законопроект №3659-д о предоставлении государственных гарантий на портфельной основе.

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Экономическая правда





