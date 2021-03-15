Укрпочта увеличила доходы более чем на миллиард в год пандемии

ПАО "Укрпочта" в прошлом получила 9,2 миллиарда гривень чистого дохода - на 1,4 млрд больше доходов 2019 года, однако прибыль компании сократилась с 600 млн грн до 184,5 млн грн.

Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Он отметил, что доход в 9,2 миллиарда по итогам 2020 года вдвое больше результата 2016 года, момента прихода новой команды. Несмотря на пандемию компания осталась в "плюсе" и заработала 184,5 млн грн.

"А значит, государство ожидает кроме около 3 млрд грн уплаченных налогов, еще и десятки миллионов дивидендов, после того как результаты будут подтверждены независимым аудитором", - отметил Смелянский.

В то же время, добавил он, "жаль, что эта прибыль уже съедена убыточным тарифом 2021 года вместо инвестиций". Также в компании есть план действий на 2021 год, в частности - начать строительство "первого за 40+ лет автоматического сортировочного центра".

Напомним:

Кабмин принял распоряжение о привлечении средств ЕБРР в размере 63 млн евро на реализацию проектов "Логистическая сеть" и "Сельское отделение" Укрпочты.

Чистый доход от реализации продукции ОАО "Укрпочта" в 2019 году увеличился на 20,6% по сравнению с 2018 годом - с 6,8 млрд грн до 8,2 млрд грн.

На закупках в ProZorro "Укрпочта" за 4 года сэкономила 1 млрд грн.

Экономическая правда





