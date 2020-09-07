"Укрпошта" за 4 роки через ProZorro зекономила 1 мільярд

На закупівлях у ProZorro "Укрпошта" за 4 роки зекономила 1 млрд грн.

Про це у Facebook повідомив гендиектор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"Коротко про підсумки 4-х років: 10 780 проведених процедур; у тендерах змагалися 5 630 учасників; кількість пропозицій на одні торги вища, ніж в середньому в ProZorro (3,63 в Укрпошті і 2,42 в ProZorro)", - написав він.

За його словами, найбільше заощадили на закупівлю 2,7 тисяч POS-терміналів (8,5 млн грн), майже 4 тис персональних комп'ютерів для співробітників (15,6 млн грн) і електроенергії (понад 24 млн грн).

Нагадаємо:

"Укрпошта" за перше півріччя 2020 го року заробила 42,7 мільйона гривень чистого прибутку.

Економічна правда