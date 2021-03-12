Первый поезд City Express в Киеве вскоре тронется в направлении Бучи

Укрзализныця запускает первую скоростную электричку 15 марта по маршруту Святошино - Буча в рамках проекта City Express.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Отмечается, что 15 марта между будет заключен меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Документ подпишут руководство регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" АО "Укрзализныця" и председатель КГГА, мэрами городов Ирпень, Буча и поселковым головой Коцюбинского.

После этого запустят первый поезд в рамках проекта. Отмечается, что он будет курсировать в пиковые часы перевозок утром и вечером и останавливаться на станциях Святошин, Беличи, Ирпень и Буча.

Первый поезд будет отправляться со станции Святошин в 5:54 и прибывать на станцию Буча в 6:17. Следующие рейсы будут отправляться со станции Святошин в 6:58, 8:23, 17:30, 18:34, 19:38.

В обратном направлении со станции Буча в первый рейс поезд отправится в 6:27, затем - в 7:31, 8:56 и в 18:03 и 19:07.

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Напомним:

На реализацию проекта скоростной электрички City Express в Киеве понадобится от 10 млрд гривен на модернизацию поездов и сведение инфраструктуры.

Ранее в комментарии ЭП руководитель филиала "Пассажирская компания" "Укрзализныци" Александр Перцовский рассказывал, что при стабильном финансировании в Киеве проект планируется реализовать в течение трех-четырех лет. В других агломерациях срок будет зависеть от детализации проектных документации.

Строительство системы пригородных экспрессов в столице, Kyiv City Express, должно начаться в 2021 году, на очереди - Днепр и Харьков.

Укрзализныця в 2021 году инвестирует более 14 млрд гривен, 10 млрд из которых направлены на обновление подвижного состава, еще 4 миллиарда - на инфраструктуру.

Экономическая правда





