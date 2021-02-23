Укрзалізниця виділить 10 мільярдів на оновлення потягів цьогоріч

Укрзалізниця у 2021 році інвестує понад 14 мільярдів гривень, 10 мільярдів з яких спрямовані на оновлення рухомого складу, ще 4 мільярди - на інфраструктуру.

Про це голова правління "Укрзалізниці" Володимир Жмак розповів під час форуму "Україна-30. Інфраструктура".

За його словами, цьогоріч на маршрути можуть повернутися швидкісні двоповерхові поїзди Skoda, які 4 роки стояли "під парканом". У планах також модернізувати до 50 секцій приміських поїздів, тобто близько 9-10 "електричок".

"Усі ці роки приміський транспорт був поза фокусом уваги і, порівнюючи з іншими активами Укрзалізниці, є на сьогодні найбільш зношеним — 95% зношеності парку приміських поїздів", - зазначив Жмак.

Також він нагадав, що цього року вперше за часи незалежності уряд виділив УЗ близько 4 млрд грн бюджетних коштів на оновлення вагонів та інфраструктури. "Сподіваємося, що ці кошти буде своєчасно надано Укрзалізниці, щоб ми змогли придбати 85 пасажирських поїздів та модернізувати 200 км колій", — зазначив він.

Власні кошти, як додав Жмак, Укрзалізниця передусім планує інвестувати в інфраструктурні ділянки, де існують обмеження швидкості до 20 км на годину.

Нагадаємо:

Будівництво системи приміських експресів у столиці, Kyiv City Express, має розпочатися у 2021 році, на черзі - Дніпро та Харків.

Економічна правда