Рада рассмотрит ключевые законопроекты земельной реформы на следующей неделе

В повестку дня заседаний Верховной Рады 15-19 марта внесены законопроекты относительно земельных аукционов и передачи земли "на места", они являются ключевыми для проведения земельной реформы.

Об этом председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил во время форума "Эффективные бюджеты", сообщает Интерфакс-Украина.

Речь идет о законопроекте № 2194, которым предлагается внести изменения в Земельный Кодекс по дерегуляции земельных отношений и законопроект № 2195 о продаже земельных участков через электронные аукционы.

"На этой неделе [15-19 марта], кстати, в Верховной Раде будем голосовать за [законопроект] 2194, он стоит на повестке дня, - это законопроект, который передаст вам землю. И вместе с ним - 2195 об аукционах", - сказал Корниенко.

Эти законопроекты являются ключевыми для внедрения земельной реформы. Как ранее отмечал экс-глава Минэкономики Павел Кухта, 2194 "является одним из условий получения 700 млн долларов очень дешевой кредитной поддержки от Всемирного банка. Тех денег, которые критически необходимы, чтобы преодолеть бюджетный кризис - если не в этом году, то в будущем".

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Напомним:

Минфин надеется получить вторую часть транша от Всемирного банка после принятия Радой законов по земельной реформе, общая помощь ВБ составляет 700 млн долларов.

Комитет по вопросам аграрной и земельной политики 5 февраля рекомендовал Верховной Раде принять законопроекты о передаче земли "на места" и электронные аукционы.

2 декабря Верховная Рада отправила законопроект 2194, которым регулируется передача госземель "на места", на повторное второе чтение.

30 марта Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

7 октября Комитет ВРУ по вопросам агрополитики рекомендовал законопроект 2194 ко второму чтению.

15 октября Президент Владимир Зеленский подписал указ о передаче земель из государственной в коммунальную собственность.