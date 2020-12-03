Законопроект о земельной децентрализации отправили на повторное второе чтение

2 декабря Верховная Рада отправила законопроект 2194, которым регулируется передача госземель "на места", на повторное второе чтение.

В целом законопроект поддержал только 201 депутат, чего не хватило для принятия решения. За повторное второе чтение проголосовали 260 нардепов.

Законопроект 2194 является одним из ключевых во внедрении земельной реформы. Он должен исправить юридические коллизии работы рынка земли, а также урегулировать реализацию преимущественного права арендатора на покупку и электронные земельные торги.

Экс-глава Минэкономики Павел Кухта на своей странице в Facebook напомнил, что 2194 "является одним из условий получения $700 млн очень дешевой кредитной поддержки от Всемирного банка. Тех денег, которые критически необходимы, чтобы преодолеть бюджетный кризис - если не в этом году, в следующем".

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Напомним:

30 марта Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

7 октября Комитет ВРУ по вопросам агрополитики рекомендовал законопроект 2194 ко второму чтению.

15 октября Президент Владимир Зеленский подписал указ о передаче земель из государственной в коммунальную собственность.

Кабмин своим постановлением запустил механизм передачи государственных сельхозземель объединенным территориальным общинам. Это около 2 миллионов гектаров территорий.

Экономическая правда