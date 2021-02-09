Комитет рекомендовал ко второму чтению законопроект о земельной децентрализации

Комитет по вопросам аграрной и земельной политики 5 февраля рекомендовал Верховной Раде принять законопроекты о передаче земли "на места" и электронных аукционах.

Об этом сообщается на портале ВРУ.

Речь идет о законопроект № 2194, которым предлагается внести изменения в Земельный Кодекс по дерегуляции земельных отношений и законопроекте № 2195 о продаже земельных участков через электронные аукционы.

Законопроекты №2194 и №2195 являются ключевыми во внедрении земельной реформы. Задачей первого является реформирование управления в сфере земельных отношений и снятия искусственных ограничений для упрощения доступа к земельным ресурсам населения и бизнеса, отмена лишних разрешений и тому подобное. Второй регулирует правовое обеспечение прозрачности аукционов по продаже земельных участков государственной и коммунальной собственности.

Отмечается, что на рассмотрение этих законопроектов комитет посвятил несколько заседаний, в результате чего было "обработано подготовленные сравнительные таблицы к проектам и проведен ряд рабочих совещаний".

Так, комитет принял решение рекомендовать ВР принять в повторном втором чтении и в целом как закон № 2194 в редакции комитета с последующим технико-юридическими правками. Проект закона № 2195 также рекомендовано принять во втором чтении и за основу.

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Напомним:

2 декабря Верховная Рада отправила законопроект 2194, которым регулируется передача госземель "на места", на повторное второе чтение.

30 марта Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

7 октября Комитет ВРУ по вопросам агрополитики рекомендовал законопроект 2194 ко второму чтению.

15 октября Президент Владимир Зеленский подписал указ о передаче земель из государственной в коммунальную собственность.

Кабмин своим постановлением запустил механизм передачи государственных сельхозземель объединенным территориальным общинам. Это около 2 миллионов гектаров территорий.

Экономическая правда