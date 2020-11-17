Кабмін запустив передачу 2 мільйонів гектарів державних сільгоспземель "на місця"
Кабмін своєю постановою запустив механізм передачі державних сільгоспземель об’єднаним територіальним громадам. Це близько 2 мільйонів гектарів територій.
Про це повідомляє Держгеокадастр.
У понеділок, 16 листопада, Кабінет Міністрів ухвалив постанову, якою запустив механізм передачі земель сільськогосподарського призначення у комунальну власність ОТГ.
Голова Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру Роман Лещенко зазначив, що впродовж останнього місяця готувалась необхідна документація для оперативної передачі земель "на місця".
Нагадаємо:
15 жовтня Президент Володимир Зеленський підписав указ щодо передачі земель з державної у комунальну власність.
Раніше Роман Лещенко повідомляв, що територіальним громадам передадуть у власність всі землі сільськогосподарського призначення після проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.
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