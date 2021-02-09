В Минэкономики рассчитывают на оптимальную редакцию законопроекта о локализации

Министр экономики Игорь Петрашко надеется на разработку редакции законопроекта о локализации, которая удовлетворит международных партнеров и одновременно позволит "поддержать производителя".

Об этом он рассказал во время форума "Украина 30 Коронавирус: вызовы и ответы", сообщает Интерфакс-Украина.

"Без того, чтобы стимулировать производство в Украине и использования направления государственных средств на закупку тех товаров, которые производятся в Украине, существенного прогресса в стране не будет", - сказал Петрашко.

Он отметил, что все страны Европейского Союза и США используют стимулирующие механизмы, чтобы госсредства шли на закупку тех товаров, которые производятся в них на Западе.

Петрашко добавил, что сейчас проходят консультации с ЕС и США по законопроекту о локализации (№3739 о внесении изменений в закон Украины "О государственных закупках"), поскольку реакция на него неоднозначная.

По его мнению, использование неценовых критериев пойдет на пользу торговле Украины с Евросоюзом и Соединенными Штатами:

"Поэтому мы хотим найти формат убеждения и найти ту версию [законопроекта], которая позволит нам поддержать производителя".

Напомним:

В Европейском Союзе надеются, что Украина "воздержится от принятия законодательства", что противоречит Соглашению об ассоциации, в частности - законопроекта о локализации.

Министерство экономики предлагает добавить в систему Prozorro критерий "локализация" для товаров, имеющих не менее 35% украинских компонентов. Такой товар получает неценовой часть оценку в размере 30% от общей.

Комитет экономического развития поддержал законопроект о локализации и рекомендовал Верховной Раде принять его во втором чтении.

Президент Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкова и премьер-министру Денису Шмыгалю о необходимости соблюдения международных обязательств Украины при внесении изменений в законодательство в сфере публичных закупок.

"Трансперенси Интернешнл Украина" и ряд общественных организаций призвали Кабмин не поддерживать проект постановления Минэкономики о введении неценового критерия локализации в закупках машиностроения.

Законопроект №3739 об изменении правил государственных закупок продукции машиностроения, что предоставляет преференции продукции с локализованным производством, не соответствует Соглашению об ассоциации с ЕС, а также другим обязательствам Украины и требует изменений, заявлял премьер Денис Шмыгаль.