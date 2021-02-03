В ЕС надеются, что Рада не поддержит локализацию в госзакупках
В Европейском Союзе надеются, что Украина "воздержится от принятия законодательства", что противоречит Соглашению об ассоциации, в частности - законопроекта о локализации.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на слова главы представительства ЕС в Украине Матти Маасикаса.
"Крайне важный вопрос: мы ожидаем от украинской стороны, она воздержится от принятия законодательства, которое не соответствует Соглашению об ассоциации. Это касается и предложения внедрить требования по локализации в сфере государственных закупок", - сказал Маасикас на заседании Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Напомним:
Министерство экономики предлагает добавить в систему Prozorro критерий "локализация" для товаров, имеющих не менее 35% украинских компонентов. Такой товар получает неценовой часть оценку в размере 30% от общей.
Комитет экономического развития поддержал законопроект о локализации и рекомендовал Верховной Раде принять его во втором чтении.
Президент Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкова и премьер-министру Денису Шмыгалю о необходимости соблюдения международных обязательств Украины при внесении изменений в законодательство в сфере публичных закупок.
"Трансперенси Интернешнл Украина" и ряд общественных организаций призвалиКабмин не поддерживать проект постановления Минэкономики о введении неценового критерия локализации в закупках машиностроения.
Законопроект №3739 об изменении правил государственных закупок продукции машиностроения, что предоставляет преференции продукции с локализованным производством, не соответствует Соглашению об ассоциации с ЕС, а также другим обязательствам Украины и требует изменений, заявлял премьер Денис Шмыгаль.
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