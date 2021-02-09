Регулятор допускает нарушения на всех ТЭС, проверит до конца недели

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и комуслуг планирует завершить проверки на теплоэлектростанциях до 12 февраля и допускает снижение запасов во всех компаниях.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка в эфире программы "Свобода слова".

"Предварительные выводы: возможно, все без исключения компании имели заниженные запасы угля", - сказал Тарасюк.

Он отметил, что требование иметь минимальные запасы топлива является прямой нормой профильного закона и лицензионных условий производителей электроэнергии. За нарушение этих условий может быть как штраф, так и лишение лицензии.

"Надеюсь, к этому [лишению лицензии] не дойдет. Такого в истории не было. Это будет означать прекращение производства электроэнергии. Это последняя мера. Но тем не менее всем стоит помнить, что она предусмотрена", - заявил Тарасюк.

Вместе с тем глава комиссии отметил, что регулятор обратит внимание на невыполнение частными компаниями команд диспетчера "Укрэнерго" на загрузку через аварийный ремонт.

В то же время, он объяснил такие действия нежеланием использовать газ в условиях недостаточного количества угля.

"Мы проанализируем, почему частные компании, у которых нет угля, но они не хотят использовать дорогой газ, внезапно выпадают в ремонт. Мы учтем то, что "Центрэнерго" этого не делает, работает на газу, чем помогает энергосистеме", - отметил глава НКРЭКУ, подчеркивая, что это пока предварительная информация, полученная в ходе проверки.

Напомним:

Ситуация с запасами угля на складах ТЭС остается критической, а ежедневное уменьшение запасов угля угрожает стабильной работе энергоблоков ТЭС - это может спровоцировать возникновение общесистемной аварии в объединенной энергосистеме Украины.

Премьер Денис Шмыгаль заверил, что необходимости в "веерных отключениях" электроэнергии нет.

По состоянию на 28 января 2021 года, на складах украинских ТЭС - 578,7 тыс тонн угля, это - на 525,8 тыс тонн меньше необходимой нормы.

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и комуслуг (НКРЭЕК) проверит 5 энергетических компаний после заявления "Укрэнерго" 18 января о критической нехватке запасов угля на ТЭС.

В "Укрэнерго" заявили о "критической ситуации" с запасами угля всех марок на складах ТЭС - по состоянию на 18 января, его запасы с начала ноября 2020 года уменьшились в 5,2 раза до 487,5 тыс тонн.

Экономическая правда