Суд оставил без движения иск Боголюбова о возврате ему 33,3% акций Приватбанка

Хозсуд Киева 8 февраля оставил без движения иск бывшего акционера Приватбанка Геннадия Боголюбова о возвращении ему 33,25% акций банка из-за отсутствия в исковом заявлении всех необходимых реквизитов.

Об этом на брифинге в комментарии журналистам заявил юридический советник Приватбанка Андрей Пожидаев.

По его словам, на заседании суда установили, что "истец подал заявление с определенными нарушениями, не указал все необходимые реквизиты".

"Суд принял решение оставить заявление без движения, предоставить истцу 10 дней с сегодняшнего дня на устранение этих недостатков", - пояснил Пожидаев.

Юридический советник банка добавил - если истец не устранит недостатки в течение 10 дней, исковое заявление оставят без рассмотрения.

По словам Пожидаева, банк имеет несколько аргументов, которые исключают возвращения акций Боголюбову.

В частности, он назвал "банковский" закон, который запрещает требовать акции у государства.

Также, по его словам, на момент подачи иска прошло более 3 лет с момента национализации и истек срок исковой давности.

Напомним:

В ноябре 2020 года Хозсуд г. Киева открыл еще одно производство по иску бывшего акционера ПриватБанка Геннадия Боголюбова. Он хочет истребовать акции, принадлежавшие ему на момент национализации банка.

В начале ноября сообщалось о том, что бывший акционер в очередной раз подал иск об истребовании акций из Приватбанка.

Ранее Боголюбов уже неоднократно обращался в суд с целью вернуть акции ПриватБанка, принадлежали бизнесмену к национализации.

4 декабря 2018 суд Англии издал приказ о всемирном арест активов Коломойского и Боголюбова.

Экономическая правда