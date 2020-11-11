Боголюбов судится за 33,3% акций ПриватБанка

Хозсуд г. Киева открыл еще одно производство по иску бывшего акционера ПриватБанка Геннадия Боголюбова. Он хочет истребовать акции, принадлежавшие ему на момент национализации банка.

Об этом говорится в материалах дела из Единого реестра судебных решений.

Боголюбов судится с рядом правительственных организаций, в частности Кабмином и Нацбанком.

В иске говорится о требовании к Национальному депозитарию перевести акции ПриватБанка в объеме 33,2525% на счет Боголюбова в ООО "СОЛИД ДНЕПР".

Рассмотрение назначено на 03 декабря 2020 года.

Напомним:

В начале ноября сообщалось о том, что бывший акционер в очередной раз подал иск об истребовании акций из Приватбанка.

Ранее Боголюбов уже неоднократно обращался в суд с целью вернуть акции ПриватБанка, принадлежали бизнесмену к национализации.

4 декабря 2018 суд Англии издал приказ о всемирном арест активов Коломойского и Боголюбова.

Экономическая правда