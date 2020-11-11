Боголюбов судится за 33,3% акций ПриватБанка
Хозсуд г. Киева открыл еще одно производство по иску бывшего акционера ПриватБанка Геннадия Боголюбова. Он хочет истребовать акции, принадлежавшие ему на момент национализации банка.
Об этом говорится в материалах дела из Единого реестра судебных решений.
Боголюбов судится с рядом правительственных организаций, в частности Кабмином и Нацбанком.
В иске говорится о требовании к Национальному депозитарию перевести акции ПриватБанка в объеме 33,2525% на счет Боголюбова в ООО "СОЛИД ДНЕПР".
Рассмотрение назначено на 03 декабря 2020 года.
Напомним:
В начале ноября сообщалось о том, что бывший акционер в очередной раз подал иск об истребовании акций из Приватбанка.
Ранее Боголюбов уже неоднократно обращался в суд с целью вернуть акции ПриватБанка, принадлежали бизнесмену к национализации.
4 декабря 2018 суд Англии издал приказ о всемирном арест активов Коломойского и Боголюбова.
Экономическая правда
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