Боголюбов подав ще один позов у справі Приватбанку
Колишній акціонер Приватбанку Геннадій Боголюбов вчергове подав позов проти Приватбанку та уряду щодо витребування акцій, що належали йому на момент націоналізації банку.
Про це йдеться у реєстрі стану розгляду справ.
Справа знаходиться у Київському госпсуді. Предметом позову зазначається "відновлення становища, яке існувало до порушення та витребування майна з чужого незаконного володіння". Спеціалізація - "справи у спорах щодо цінних паперів".
У справі суддею призначено Турчина С.О.
Нагадаємо:
Раніше Боголюбов уже неодноразово звертався до суду з метою повернути акції Приватбанку, що належали бізнесмену до націоналізації.
4 грудня 2018 року суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова.
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