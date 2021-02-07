Новости выходных: продолжение строительства Nord Stream 2, отключение энергоблоков

О "Северном потоке - 2". Судно-трубоукладчик "Фортуна" успешно провело морские испытания и приступило к прокладке труб "Северного потока-2".

Французский президент Эмманюэль Макрон поддержал позицию немецкого канцлера Ангелы Меркель о необходимости завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2".

О росте экономики. Украинская экономика резко вырастет на 10% во втором квартале 2021 после пяти последовательных кварталов спада, при условии, что правительство будет придерживаться ослабление коронавирусных ограничений.

Об остановке энергоблоков. Глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус заявил, что на электростанциях группы компаний ДТЭК аварийно остановлены два энергоблока.

О банках. Генеральный менеджер Альфа-Банка Рафал Ющак договорился с владельцем Idea Bank Лешеком Чарнецким о продаже.

О ПФ. Пенсионный фонд в январе 2021 получил доходов на 36,6 миллиарда, при этом сборы от ЕСВ составили на 2,1 миллиарда меньше плана.