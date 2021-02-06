На электростанциях ДТЭК аварийно остановлены два энергоблока

Глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус заявил, что на электростанциях группы компаний ДТЭК аварийно остановлен два энергоблока.

Об этом он написал в своем telegram.

По его словам, на аварийный ремонт остановлен блок # 2 Ладижинськои ТЭС (ДТЭК Западэнерго). Причина - шум в топке котла. А также на аварийный ремонт остановлен блок # 5 Добротвирской ТЭС (ДТЭК Западэнерго). Причина - неисправность автомата безопасности.

"Такие остановки энергоблоков существенно затрудняют работу энергосистемы, а сегодня ночью температура упадет до -14С. Тем не менее системный оператор Укрэнерго балансирует ситуацию за счет других источников, всем потребителям стабильная и бесперебойная подача электроэнергии", - написал он.

Напоминаем:

ДТЭК Запорожская ТЭС отключилась от энергосистемы из-за замыкания на подстанции "Луч" Запорожьеоблэнерго.