Пенсионный фонд отчитался о своих доходах в январе: поступления от ЕСВ составили на 2,1 миллиарда меньше плана

Пенсионный фонд в январе 2021 получил доходов на 36,6 миллиарда, при этом сборы от ЕСВ составили на 2,1 миллиарда меньше плана.

Об этом сообщается на сайте учреждения.

Сообщается, что с его доходов в 36,6 млрд, собственные поступления составили 22,8 млрд, а поступления из госбюджета - 13,8 млрд.

ПФУ уточняет, что поступления от ЕСВ составили 19,9 млрд. Это на 2,1 млрд меньше плана (22 млрд грн).

Доходы ПФУ в января 2020 года были 33,8 млрд, в т.ч. собственные поступления - 21,5 млрд, поступления из госбюджета - 12,3 млрд.

Напоминаем:

В бюджете на 2021 год дефицит собственных поступлений Пенсионного фонда ожидается на уровне 26 миллиардов гривен.

Правительство 18 ноября одобрило законопроект по внедрению профессиональной накопительной системы для занятых на рисковых профессиях работников. Пока что это будет касаться лиц моложе 35 лет.

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