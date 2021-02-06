Альфа-Банк покупает Идея Банк — СМИ

Генеральный менеджер Альфа-Банка Рафал Ющак договорился с владельцем Idea Bank Лешеком Чарнецким о продаже.

Об этом пишет FinClub со ссылкой на несколько источников на банковском рынке.

Стороны планируют закрыть сделку до конца лета 2021, говорят собеседники.

В Пресс-служба Альфа-Банка информацию о сделке не комментируют.

Сегодня владелец украинского Идея Банка объявил на Варшавской фондовой бирже, что правление Getin Holding SA, которому принадлежит 100% акций украинского Идея Банка, подписали 5 февраля с неназванной "лицом, работающим на украинском рынке", соглашение о двух компаний - Идея Банка и ООО "Нью Финанс Сервис".

"В соответствии с соглашением участник тендера приступит к комплексной проверки компаний, и после ее положительного результата стороны перейдут к согласованию условий потенциальной сделки", - говорится в сообщении.

Getin Holding S.A.согласился предоставить участнику торгов "на период до 30 апреля 2021 эксклюзивные права на переговоры о возможной продаже компаний".

Напоминаем:

В сентябре 2020 мажоритарного собственника и главу наблюдательного совета польского Idea Bank Лешека Чернецкого обвинили в мошенничестве, связанном с финансовой пирамидой GetBack.

Уже в декабре Idea Bank оказался на грани банкротства из-за негативного капитал в 130 млн долл и его принудительно присоединили к другому банку