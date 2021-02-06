Bloomberg: Apple приостановила переговоры с Hyundai по электромобилям

Американская компания Apple приостановила переговоры с Hyundai Motor и Kia Motors о создании электромобилей.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Причина этого решения не уточняется, также неизвестно, возобновятся ли переговоры в дальнейшем.

Источники агентства заявили, что Apple обсуждала аналогичные планы не только с южнокорейскими производителями, но и с другими компаниями. В американской корпорации не стали комментировать информацию.

Напоминаем:

Ранее в компании Hyundai Motor Co сообщили, что в настоящее время находятся на этапе ранних переговоров с Apple - говорится о возможных планах техногиганта начать совместное производство электрокаров.

Основатель Tesla Inc. Маск рассказал, что в самые сложные для компании времена хотел передать компанию в руки Apple Inc, однако CEO Apple Тим Кук предложение отклонил.

Техкомпания Apple планирует начать производство авто с собственной технологии батарей до 2024 года.