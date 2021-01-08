Apple и Hyundai начали переговоры о производстве электрокаров

В компании Hyundai Motor Co сообщили, что в настоящее время находятся на этапе ранних переговоров с Apple - говорится о возможных планах техногиганта начать совместное производство электрокаров.

Об этом сообщает Reuters.

Ранее корейское медиа Korea Economic Daily TV сообщило, что Apple и Hyundai ведут переговоры о производстве электрокаров и батарей до 2027 года, в результате чего акции автопроизводителя выросли на 25%.

8 января Hyundai подтвердил, что находятся в переговорах с Apple, однако не отмечал их предмет. Позже производитель сообщил, что "получил запросы о кооперации в производстве беспилотных электрокаров от различных компании", названия которых не разглашаются.

Apple пока ситуацию не комментирует.

Компании ранее работали вместе над программным обеспечением CarPlay, что позволяет соединять iPhone техкомпании с автомобилями Hyundai.

Напомним:

Основатель Tesla Inc. Маск рассказал, что в самые сложные для компании времена хотел передать компанию в руки Apple Inc, однако CEO Apple Тим Кук предложение отклонил.

Техкомпания Apple планирует начать производство авто с собственной технологии батарей до 2024 года.

Экономическая правда