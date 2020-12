Маск пропонував Apple купити Tesla у 2017 році - та відмовилась

Засновник Tesla Inc. Ілон Маск розповів, що у найскладніші для компанії часи хотів передати компанію в руки Apple Inc, проте CEO Apple Тім Кук пропозицію відхилив.

Про це Маск розповів у твоєму Twitter як реакцію на новини про можливу автівку випуску Apple.

Маск написав, що у "найтемніші часи програми Model 3 я намагався контактувати із Тімом Куком щодо можливого поглинання Tesla компанією Apple за 1/10 вартості компанії зараз. Проте він відмовився від зустрічі".

Він також зазначив, що новини про авто від Apple його здивували, адже Tesla вже використовує літій-залізні фосфатні батареї, застосування яких можливе і в авто Apple.

During the darkest days of the Model 3 program, I reached out to Tim Cook to discuss the possibility of Apple acquiring Tesla (for 1/10 of our current value). He refused to take the meeting.