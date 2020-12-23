Маск пропонував Apple купити Tesla у 2017 році - та відмовилась

Засновник Tesla Inc. Ілон Маск розповів, що у найскладніші для компанії часи хотів передати компанію в руки Apple Inc, проте CEO Apple Тім Кук пропозицію відхилив.

Про це Маск розповів у твоєму Twitter як реакцію на новини про можливу автівку випуску Apple.

Маск написав, що у "найтемніші часи програми Model 3 я намагався контактувати із Тімом Куком щодо можливого поглинання Tesla компанією Apple за 1/10 вартості компанії зараз. Проте він відмовився від зустрічі".

Він також зазначив, що новини про авто від Apple його здивували, адже Tesla вже використовує літій-залізні фосфатні батареї, застосування яких можливе і в авто Apple.

During the darkest days of the Model 3 program, I reached out to Tim Cook to discuss the possibility of Apple acquiring Tesla (for 1/10 of our current value). He refused to take the meeting. — Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2020

Нагадаємо:

Повідомлялось, що техкомпанія Apple планує розпочати виробництво авто з власною технологією батарей до 2024 року.

Вартість акції Tesla перевищила позначку в 600 доларів, автовиробник потрапив у список компаній, капіталізація яких перевищує 600 млрд доларів.

Американський виробник електромобілів і сонячних панелей Tesla Inc. завершив перший квартал 2018 року з рекордним збитком, заявивши про істотний прогрес у виробництві Model 3.

Чистий збиток Tesla в липні-вересні 2017 року становив 619 млн доларів у порівнянні з прибутком в 22 млн доларів, отриманого за аналогічний період минулого року.

Tesla тоді заявляла про зрив плану випуску Model 3. Повідомлялося, що з конвеєрів зійшло тільки 260 машин замість запланованих 1600.

У тому ж 2017 році корпорація Tesla несподівано звільнила декілька сотень інженерів, менеджерів і працівників заводів.

Економічна правда





