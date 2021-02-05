Новости 5 февраля: цены на газ вырастут, НБУ отказал Тигипко

О ценах на газ. Министерство экономического развития ожидает, что при оптимистическом сценарии цены на газ для населения в 2021 году вырастут на 20%, в 2022 году - на 10%, а в 2023-2024 годах будут прибавлять по 5% ежегодно.

О НБУ и Тигипко. Нацбанк не согласовал сделку с опосредованного приобретения более 99% акций Проминвестбанка Сергеем Тигипко.

Об электронных трудовых книжках. Верховная Рада на заседании 5 февраля во втором чтении приняла законопроект о переходе на электронные трудовые книжки.

О курсе гривни. К 2024 году ожидается постепенный рост средней стоимости американской валюты до 28,8 грн/долл по оптимистическому сценарию и до 29,7 грн/долл - по пессимистическому.

О международных резервах. Международные резервы Украины по итогам января составляют 28,8 млрд долл по состоянию на 1 февраля, что на 1,1% меньше показателя резервов в прошлом месяце.

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Как изменятся курс доллара-гривни, минимальная зарплата и тарифы. Прогноз правительства до 2024 года

Рост зарплаты и тарифов для населения, ставка на трудовых мигрантов и стабильную гривню, а также огромные расходы на обслуживание госдолга. Что Кабмин ожидает в ближайшие три года? (укр)