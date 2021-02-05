В правительстве прогнозируют, что курс гривни не превысит 30 за доллар до 2024 года

К 2024 году ожидается постепенный рост средней стоимости американской валюты до 28,8 грн/долл по оптимистическому сценарию и до 29,7 грн/долл - по пессимистическому.

Об этом говорится в сценарии развития экономики, разработанном в правительстве.

В худшем случае, к концу 2024 года обменный курс пересечет отметку в 30 грн/долл, а в лучшем – не будет больше 29,2 грн/долл. Курс Национального банка на 4 февраля 2021 года составил 27,99 грн/долл. То есть максимально возможная девальвация не превысит 7%.

"Значение курса гривни к доллару во многом зависит от ситуации с ценами на экспортные и импортные товары, а также от того, насколько привлекательной будет экономика Украины для иностранных инвесторов", - говорится в прогнозе.

В Министерстве развития экономики считают, что поддержат национальную валюту в ближайшем будущем иностранные инвестиции. Их прирост, по оценкам Минэкономразвития, в зависимости от сценария в 2021 году составит 0,5-2 млрд долл, а к 2024 году может достичь 5-5,5 млрд долл.

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Экономическая правда